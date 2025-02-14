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14 февраля, 07:45

Транспорт

В России начали штрафовать продавцов треугольных авторемней для детей

В России начали штрафовать продавцов треугольных авторемней для детей

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В России начали штрафовать продавцов треугольных автомобильных ремней для детей. Несмотря на популярность среди родителей из-за низкой цены и удобства, такие устройства запрещены и признаны опасными. Эксперты предупреждают, что при ДТП они не удерживают ребенка, а могут нанести травмы.

Росстандарт ведет работу с маркетплейсами и продавцами, блокируя объявления и передавая данные нарушителей в МВД. Сертификацию проходят только детские автокресла, которые тестируются на полигонах и обеспечивают высокий уровень безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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