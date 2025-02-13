Политолог Орлов призвал убрать с маркетплейсов товары с "сатанинской" символикой

Фото: 123RF/prakasit

В России предложили убрать с маркетплейсов товары с символикой, которая ассоциируется с идеями сатанизма. С такой идеей выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT со ссылкой на его письмо на имя главы Минпромторга Антона Алиханова.

"В последние годы государство вкладывает значительные усилия в то, чтобы вернуть в общество, в том числе в его молодую часть, традиционные для России ценности: уважения и гордости к своей стране, понимания значимости семьи и так далее", – говорится в обращении.

При этом, по словам политолога, на маркетплейсах идет активная торговля деструктивной символикой. Там можно найти статуэтки, подсвечники, украшения, посуду, иные предметы интерьера, украшенные "сатанинскими" изображениями.

Орлов призвал рассмотреть вопрос о целесообразности введения запрета на торговлю в России такой продукцией.

Ранее в России решили бороться с "сатанинскими" названиями магазинов. Депутат Брянской областной думы и глава общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов резко осудил названия магазинов "Люцифер" и "Дьявол". По его словам, соответствующие запреты позволят защитить граждан от "безнравственного влияния".