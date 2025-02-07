Милонов сравнил отправку трудных подростков в монастыри с пострижением в монахи

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Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов не поддержал идею депутата Михаила Иванова отправлять трудных подростков на перевоспитание в монастыри. В беседе с Агентством "Москва" он сравнил это предложение со средневековой традицией пострижения в монахи.

"Я всегда считал, что поездка в монастырь – это награда. Возможно, депутат отталкивается от имевшего место в средневековой традиции насильственного пострижения в монахи. Но такого уже нет", – отметил парламентарий.

Вместе с тем Милонов считает поездку в монастырь возможностью увидеть другую жизнь. Как полагает депутат, это не то место, куда "ссылают плохих".

Ранее в Госдуме предложили вернуть в российские школы дискотеки. Авторы инициативы полагают, что это поможет подросткам учиться общению и строить отношения, а в перспективе даже повлияет на демографию.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева выступила против возвращения школьных дискотек в целях создания романтических условий для подростков. По словам парламентария, нет необходимости создавать романтический контекст, поскольку школьники могут сделать это самостоятельно.