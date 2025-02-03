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03 февраля, 16:00

Политика

В Госдуме предложили вернуть дискотеки в школы

В Госдуме предложили вернуть дискотеки в школы

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В российских школах могут вновь появиться дискотеки. С такой инициативой выступили некоторые депутаты и чиновники, полагая, что это поможет подросткам учиться общению и строить отношения, а в перспективе – даже повлияет на демографию.

Однако в министерстве просвещения сразу заявили, что не работают над подобными проектами. Тем не менее учителя признают, что современным школьникам действительно не хватает живого общения. Подростки все чаще проводят свободное время в смартфонах, а знакомиться в реальной жизни многим становится сложнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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