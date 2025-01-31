В Сети появились новые кадры момента авиакатастрофы над Вашингтоном. На них видно, что пассажирский самолет и военный вертолет двигались на одной высоте. До самого последнего момента никто из пилотов не принял попытку уйти от столкновения.

После лобового удара самолет загорелся, перевернулся в воздухе и упал в воду с высоты около 90 метров. Вертолет отлетел чуть дальше.

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