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31 января, 13:30

Политика

Эксперты назвали освобождение Славянска и Краматорска одной из главных целей года в СВО

Эксперты назвали освобождение Славянска и Краматорска одной из главных целей года в СВО

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По мнению военных экспертов, одной из важнейших целей на 2025 год становится освобождение Славянска и Краматорска. На этом направлении продолжается планомерное наступление.

Отмечается, что там достаточно серьезные фортификационные сооружения. Также, по словам экспертов, в Славянске и Краматорске расположены существенные гарнизоны и просто так ВСУ эти города не отдадут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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