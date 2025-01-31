Эксперты назвали освобождение Славянска и Краматорска одной из главных целей года в СВО

По мнению военных экспертов, одной из важнейших целей на 2025 год становится освобождение Славянска и Краматорска. На этом направлении продолжается планомерное наступление.

Отмечается, что там достаточно серьезные фортификационные сооружения. Также, по словам экспертов, в Славянске и Краматорске расположены существенные гарнизоны и просто так ВСУ эти города не отдадут.

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