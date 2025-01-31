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31 января, 07:45

Политика

Экипаж вертолета Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28 сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

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В Курской области экипаж вертолета Ми-28 в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ. Артиллеристам ВДВ понадобилось всего 3 выстрела.

Подвалы полуразрушенных зданий украинские военнослужащие превратили в свои опорные пункты, откуда они выступали на линию боевого соприкосновения. Выйти на позиции они так и не смогли, живая сила противника была ликвидирована.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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