Трамп поручил проверить авиационную безопасность в США после ЧП в Вашингтоне

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Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предписывает Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) срочно провести проверку авиационной безопасности в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Особое внимание будет уделено обеспечению компетентности при найме сотрудников. По мнению Трампа, данный фактор должен иметь приоритет над доминировавшей при его предшественнике Джо Байдене политикой инклюзивности.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом около аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.). После этого лайнер упал в реку Потомак. Всего на его борту было 64 человека, а в вертолете – трое военных.

Американские спасатели извлекли из воды тела 28 погибших, из которых один был членом экипажа вертолета, а остальные – из пассажирского самолета. Среди погибших в авиакатастрофе были чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной РФ Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Власти РФ выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. Трамп подтвердил информацию о гибели граждан РФ в результате ЧП, однако сообщил, что пока не связывался Владимиром Путиным по поводу этой трагедии.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.