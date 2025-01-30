Посольство РФ заявило, что ждет от США сведений о погибших в авиакатастрофе россиянах

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Посольство РФ в США ожидает от американского Госдепа сведений о погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне россиянах, следует из заявления, опубликованного в телеграм-канале диппредставительства.

"С особым прискорбием узнали от Белого дома, что на борту лайнера были граждане России", – отметило посольство.

Диппредставительство выразило признательность американским властям, с которыми ведомство находится в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей тел на Родину.

Коллектив дипмиссии также принес глубокие соболезнования в связи с трагедией.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона утром 30 января (по московскому времени. – Прим. ред.) после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту судна было 64 человека, а в вертолете – трое.

К настоящему моменту спасатели извлекли из реки тела 28 погибших. Из них 27 – тела пассажирского лайнера и одно – члена экипажа военного вертолета. Среди погибших в авиакатастрофе два тренера – чемпионы мира по фигурному катанию в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе нет, а также подтвердил гибель в ЧП граждан РФ. Он заверил, что Соединенные Штаты будут готовы помочь с передачей останков погибших россиян на родину.

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что среди пассажиров были российские фигуристы. ЧП прокомментировали и в Международном союзе конькобежцев (ISU), заявив, что находятся в тесном контакте с Ассоциацией фигурного катания США.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.