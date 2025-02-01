Ганчев: ВСУ стянули большие силы к освобожденной РФ Двуречной

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ВСУ стянули большие силы в направлении освобожденного ранее российской армией поселка Двуречная в Харьковской области, рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем телеграм-канале.

"Украинские боевики в направлении Двуречной стянули большие силы и ежедневно обстреливают этот населенный пункт как из артиллерии, так и с применением ударных БПЛА. На сегодняшний день в Двуречную не могут проехать даже сотрудники администрации. Нашим военным предстоит выполнить еще много тяжелой работы, чтобы жители безопасно смогли вернуться к себе домой", – говорится в сообщении.

Также глава ВГА отметил, что после освобождения многие жители поселка, которые до этого вынуждено покинули свои дома, интересуются у военно-гражданской администрации, есть ли сейчас возможность вернуться домой в Двуречную.

"Всем жителям Двуречной хочу сказать, что возвращаться в поселок пока рано", – подчеркнул Ганчев.

28 января российские подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области. Кроме того, было нанесено поражение шести украинским бригадам. В общей сложности украинские войска потеряли до 330 военнослужащих.

