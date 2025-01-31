Депутат ГД Горячева выступила против возвращения школьных дискотек

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева выступила против возвращения школьных дискотек в целях создания романтических условий для подростков. Своим мнением по этому поводу она поделилась с Агентством "Москва".

Таким образом парламентарий прокомментировала соответствующую инициативу директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения России Натальи Агре.

"Давайте уже сразу устанавливать норматив по количеству младенцев в классе, так и быть, к выпускному. Или автоматом 200 баллов к ЕГЭ школьнице-маме. Это ирония, конечно. Уважаемые взрослые, остановитесь", – призвала Горячева.

По словам депутата, нет необходимости создавать романтический контекст, поскольку школьники могут сделать это самостоятельно. Она подчеркнула, что старшему поколению необходимо задуматься о том, как сделать "эту романтику более осознанной, здоровой", и позаботиться о том, чтобы она "не ломала жизни ребят".

В свою очередь, профессор института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов счел, что в возвращении школьных дискотек нет ничего плохого.

"Появится еще одна площадка для общения старшеклассников. Последние лет 20 школы, которые были сильно ориентированы на результат образования и отчетность, вот эта детская жизнь уходила. Этих площадок оставалось все меньше и меньше", – отметил он в эфире радио КП.

Однако эксперт обратил внимание, что возобновление дискотек станет дополнительной нагрузкой для педагогов, поскольку они будут вынуждены следить за учащимися.

Аргументируя необходимость возвращения дискотек, Агре обратила внимание, что только 8% детей планируют начать семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года. По ее словам, это объясняется тем, что взрослое поколение не обеспечило романтическую атмосферу для молодежи. В связи с этим представитель Минпросвещения РФ призвала создать места, куда мальчик мог бы пригласить девочку на свидание.

