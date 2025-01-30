Минпросвещения: возвращение школьных дискотек может научить детей строить отношения

Фото: 123RF/chagin

Возврат школьных дискотек может создать условия для романтических отношений у молодых людей, заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

"У нас проходит специальная военная операция, (мы очень много проводим. – Прим. ред.) серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <...> Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" – приводит ее слова ТАСС.

Агре отметила, что только 8% детей планируют начать семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года.

"А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений. <...> Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание", – добавила она.

Директор департамента Минпросвещения также подчеркнула, что ведомство ежегодно проводит мониторинг ценностных ориентаций у молодых людей. В 2024 году число школьников, которые не хотели вступать в брак, сократилось с 11 до 8%, а не планировавших иметь детей – с 16 до 14%.

По словам Агре, на такую позитивную тенденцию повлияли в том числе "Разговоры о важном", передачи, духовно-нравственные книги и фильмы.

"Мы постараемся в своей работе расставить еще больше акцентов, которые бы все-таки формировали правильные отношения между полами до того, как они вступают во взрослую жизнь. Мы сегодня много касались очень сложного вопроса, связанного с репродуктивными функциями, это все формируется в детстве", – заключила директор департамента Минпросвещения.

Ранее в Минпросвещения рассказали о проработке адаптации "Разговоров о важном" для детсадов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, работа ведется в рамках составления стратегии развития образования РФ до 2040 года. В рабочую группу вошли педагоги, психологи, директора детских садов и ученые. Эксперты работают над адаптацией проекта под психологические особенности детей дошкольного возраста.