В России решили бороться с "сатанинскими" названиями магазинов

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Депутат Брянской областной думы и глава общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов резко осудил названия магазинов "Люцифер" и "Дьявол". Как сообщает Life.ru , парламентарий считает, что они шокируют россиян, поскольку противоречат их нравственным ценностям.

"Я просто возмущен происходящим! Как такое вообще возможно допустить? Это откровенное надругательство над нашими духовно-нравственными устоями! Куда смотрят контролирующие органы? Почему разрешают регистрировать подобные безобразные названия? Это просто позор!" – заявил депутат в беседе с изданием.

Иванов призвал внести изменения в законодательство, согласно которым новые названия организаций будут проверяться на соответствие морально-этическим нормам. В случае противоречия православным ценностям или оскорбления чувств верующих такие названия следует запретить, полагает парламентарий. По его словам, это позволит защитить граждан от "безнравственного влияния".

Ранее в Госдуме начали разрабатывать законопроект, запрещающий в России сатанизм. Об этом сообщил депутат Николай Бурляев.

В конце прошлого года сенатор Андрей Климов сравнил празднование Хеллоуина в России с поклонением нечисти. Он полагает, что Хеллоуин нельзя назвать праздником и отмечать его не стоит ни атеистам, ни религиозным людям.