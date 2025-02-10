В Госдуме предложили продлить выходные после Пасхи и Троицы

В России могут появиться дополнительные выходные. В Госдуме предложили сделать нерабочими днями понедельники после Пасхи и Святой Троицы. По мнению авторов инициативы, это подчеркнет значимость традиционных ценностей, в числе которых семья и религия.

Некоторые депутаты считают, что это положительно скажется на демографической ситуации. Однако не все поддержали инициативу. Оппоненты законопроекта отмечают, что дополнительные выходные могут негативно повлиять на экономику, а многие россияне предпочтут провести их не в раздумьях о духовном, а на даче.

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