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В России празднование Хеллоуина напоминает поклонение нечисти, поэтому пора задуматься о том, как важно сохранять духовную независимость страны, отметил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов в своем телеграм-канале.

"Вчера немалое число соотечественников, увы, опять отмечало Хеллоуин. Да, это одно из печальных последствий крутых 1990-х, одно из напоминаний о наших ошибках, заблуждениях, просчетах, эхо которых до сих пор тревожит", – отметил Климов в своем обращении.

Он добавил, что факт празднования Вечера всех святых вызывает тревожность в связи с тем, что праздник не является русским. Также, по его мнению, Хеллоуин нельзя назвать праздником и отмечать его не стоит ни атеистам, ни религиозным людям.

Традиция празднования Хеллоуина была привнесена в мир представителями англосаксонской культуры, поэтому этот праздник особенно популярен в таких недружественных России странах, как США и Великобритания, считает сенатор.

Климов подчеркнул, что в результате деятельности неолибералов конца XX – начала XXI века суть Хеллоуина все больше сближается с откровенным и агрессивным сатанизмом.

"Недаром праздничная ночь осеннего новолуния считается временем наибольшей активности разнообразной нечисти – шабаша ведьм и тому подобных спутников Лукавого", – написал он.

Со слов сенатора, в зоне проведения СВО и в рамках КТО в Курской области Россия стремится не только к демилитаризации и денацификации, но и к устранению угрозы, исходящей от тех, кто придерживается русофобских взглядов, а также их союзников из стран НАТО. Кроме того, он отметил, что англосаксонские страны и их союзники открыто выражают желание нанести поражение России на поле боя и уничтожить русский мир.

Гражданам России пора осознать важность духовного суверенитета и нравственных ценностей, которые являются неотъемлемой частью нашей уникальной, древней и великой цивилизации, подытожил Климов.

Между тем депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что в Хеллоуин нужно добавить духовные смыслы взамен языческой составляющей. Парламентарий предложил адаптировать праздник вместо того, чтобы запрещать его. Для этого нужно подключить к работе предпринимателей, считает Свинцов, назвав российских одними из самых лучших и креативных.

По мнению депутата, в самом празднике нет ничего плохого, однако он для молодежи. В него нужно встроить те смыслы, которые важны для государства. К примеру, традиционные ценности или исторических персонажей.