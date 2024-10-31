Патриарх Кирилл назвал подменой ценностей празднование Велесовой ночи вместо Хеллоуина

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Празднование Велесовой ночи вместо Хеллоуина связано с неоязычеством, поэтому несет в себе "вызовы подлинным ценностям русского мира", заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хеллоуин, переименовав его в Велесову ночь", – цитирует его ТАСС.

Патриарх также обвинил организаторов в подмене ценностей, фальсификации истории и умалении роли христианства в "созидании государственности" народа.

Представитель РПЦ оценил весьма странными попытки возродить язычество в современной России, так как основной тезис неоязычества, уверен он, связан с идеей, что христианство исключает доблесть и героизм.

"Лживость этого тезиса очевидна, наши святые воины – лучшее тому подтверждение, но факт появления неоязычества с его культом грубой силы и жестокости имеет место, в том числе в армейской среде", – рассказал он.

Вместо запрета Хеллоуина в России необходимо придумать его новый формат, заявляли ранее в Госдуме. По версии одного из парламентариев, такой праздник должен не только содержать духовные смыслы, подходящие России, но и должен быть традиционным, чтобы он сохранился для тех, кто будет жить спустя 100 лет.

