Депутат ГД Свинцов предложил добавить в Хеллоуин духовные смыслы

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В Хеллоуин нужно добавить духовные смыслы взамен языческой составляющей, заявил в беседе с радио КП депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Парламентарий предложил адаптировать праздник вместо того, чтобы запрещать его. Для этого нужно подключить к работе предпринимателей, считает Свинцов, назвав российских одними из самых лучших и креативных.

"Я обратился к предпринимателям и сказал, что в сегодняшних реалиях в обществе есть определенное недоверие к каким-то западным трендам, предложениям и немножко есть претензии к западным праздникам. А давайте вы возьмете сказочных персонажей, Кощея Бессмертного, Бабу-Ягу и начнете массово производить соответствующие костюмы", – сказал Свинцов, отметив, что для этого нужно создать коллаборацию производителей мультфильмов и фильмов, маркетологов и рекламных агентств.

По мнению депутата, в самом празднике нет ничего плохого, однако Хеллоуин – праздник для молодежи. В него нужно встроить те смыслы, которые важны для государства. К примеру, традиционные ценности или исторические персонажи.

Свинцов добавил, что Росмолодежь может проработать какие-то предложения для местных администраций, для губернаторов, которые уже будут постепенно внедрять их.

Ранее в Госдуме призвали провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России. Депутат Виталий Милонов отметил, что этот праздник не отвечает российским ценностям и не способствует поддержанию любви.

Милонов предположил, что за этим праздником могут стоять деструктивные намерения, в связи с чем и необходимо провести проверку.