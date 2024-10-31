Депутат ГД Свинцов предложил добавить в Хеллоуин духовные смыслы

31 октября, 18:40Политика
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Хеллоуин нужно добавить духовные смыслы взамен языческой составляющей, заявил в беседе с радио КП депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Парламентарий предложил адаптировать праздник вместо того, чтобы запрещать его. Для этого нужно подключить к работе предпринимателей, считает Свинцов, назвав российских одними из самых лучших и креативных.
"Я обратился к предпринимателям и сказал, что в сегодняшних реалиях в обществе есть определенное недоверие к каким-то западным трендам, предложениям и немножко есть претензии к западным праздникам. А давайте вы возьмете сказочных персонажей, Кощея Бессмертного, Бабу-Ягу и начнете массово производить соответствующие костюмы", – сказал Свинцов, отметив, что для этого нужно создать коллаборацию производителей мультфильмов и фильмов, маркетологов и рекламных агентств.
По мнению депутата, в самом празднике нет ничего плохого, однако Хеллоуин – праздник для молодежи. В него нужно встроить те смыслы, которые важны для государства. К примеру, традиционные ценности или исторические персонажи.
Свинцов добавил, что Росмолодежь может проработать какие-то предложения для местных администраций, для губернаторов, которые уже будут постепенно внедрять их.
Ранее в Госдуме призвали провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России. Депутат Виталий Милонов отметил, что этот праздник не отвечает российским ценностям и не способствует поддержанию любви.
Милонов предположил, что за этим праздником могут стоять деструктивные намерения, в связи с чем и необходимо провести проверку.
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