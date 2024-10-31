Милонов: необходимо провести проверку насаждения культа Хеллоуина в России

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В РФ необходимо провести проверку на предмет насаждения культа Хеллоуина, считает замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Виталий Милонов. Об этом пишет RT со ссылкой на соответствующее письмо парламентария в адрес главы СК России Александра Бастрыкина.

"До моего сведения доходят факты празднования в нашей стране так называемого Хеллоуина. Эти мероприятия, на первый взгляд, носят характер религиозно-оккультных мероприятий, целью которых является отвращение наших сограждан от следования традиционным религиозным верованиям и насаждение мракобесных суеверий", – говорится в обращении.

По мнению депутата, этот праздник не отвечает российским ценностям и не способствует поддержанию любви. Милонов предположил, что за этим праздником могут стоять деструктивные намерения, в связи с чем и необходимо провести проверку.

Между тем в России выступили с инициативой отмечать вместо Хеллоуина день памяти апостола Луки. Иеромонах Макарий (Маркиш) позитивно воспринял такое предложение. Он согласился с тем, что Луку нужно почитать, поскольку Священное Писание Нового завета – это сокровище.

"Хорошо напомнить людям, конечно, очень полезно и уместно, особенно в связи с контрастом между этой мутью и вот, пожалуйста, памятью апостола. И в более широком контексте стоит посмотреть на это: дальше происходит осознание того, что свободная воля человека решает здесь его судьбу", – передает РИА Новости слова иеромонаха Макария.

Однако вместо запрета Хеллоуина в России необходимо обдумать его новый формат, более подходящий стране, который будет содержать "духовные смыслы", считает депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он предложил сделать праздник традиционным, чтобы он сохранился для людей, которые будут жить даже через 100 лет.

