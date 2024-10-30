Депутат Свинцов: в российский Хеллоуин надо добавить "духовные смыслы"

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Вместо запрета Хеллоуина в России необходимо обдумать его новый формат, более подходящий стране, который будет содержать "духовные смыслы", заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Депутат предложил сделать праздник традиционным, чтобы он сохранился для людей, которые будут жить даже через 100 лет.

"Мы и так много чего запрещаем, людей раздражаем. Нужно больше поднимать им настроение", – цитирует Свинцова RTVI.

Между тем губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал День святого Валентина фальшивым праздником. Он провел аналогию с людьми, которые отрекаются от истоков. Также Развозжаев упомянул, что в России уже есть православный праздник, День семьи, любви и верности, 8 июля, и предложил его сделать популярным.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Алексей Диденко, который заявил, что праздник не несет в себе никаких глубинных смыслов и фундаментальных ценностей.