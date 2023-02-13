В ГД призвали широко не праздновать День всех влюбленных в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В 2023 году в России не стоит устраивать торжества, проводить масштабные акции и мероприятия в День святого Валентина из-за происходящих событий в мире. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил депутат Госдумы Алексей Диденко.

Ежегодно 14 февраля во многих странах отмечается День всех влюбленных. Он имеет католические корни и связан с носившим имя Валентин мучеником. В этот праздник принято дарить избранникам валентинки с признаниям в любви, цветы и прочие подарки.

"Этот праздник не несет в себе никаких глубинных смыслов и фундаментальных ценностей. Тем более избыточно сейчас участие в этих мероприятиях политиков, спортсменов, лидеров общественного мнения, артистов, то есть тех людей, которые должны служить примером для широкой общественности", – объяснил Диденко.





Алексей Диденко депутат Госдумы В этом году не стоит уделять празднику активного и пристального внимания. Всем нужно скорректировать поведение и начать с себя: не проводить торжеств, праздников. Влюбленные же могут дарить друг другу любовь в любой календарный день, если чувства искренние.

В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Москвой 24 заявила, что День святого Валентина не имеет никакого отношения к истории России и российским традиционным праздникам.

"Нам необходимо больше популяризировать наш православный праздник, День семьи, любви и верности. Я уверена, у нас есть достаточный потенциал в государстве, чтобы популяризировать его, чтобы он действительно стал всенародным", – подчеркнула сенатор.

Ранее опрос сервиса "Авито" показал, что 14 февраля активнее всего планирует отметить молодежь. В исследовании приняли участие 10 000 россиян. Выяснилось, что 80% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет будут праздновать День всех влюбленных. Среди 46–55-летних поздравят друг друга всего 58%. Больше всех желающих отметить 14 февраля в Москве и на Урале (по 77%).



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