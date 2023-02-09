В Индии призвали заменить День святого Валентина на День обнимания коров

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В Индии чиновники призвали заменить праздник День святого Валентина на День обнимания коров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет по защите животных, рыболовства, животноводства и молочного животноводства.

"Учитывая огромную пользу от выращивания коровы, обнимание коров принесет эмоциональное богатство и, следовательно, повысит личное и коллективное счастье. Поэтому все любители коров могут отмечать 14 февраля как День обнимания коров, помня о важности матери-коровы и делая свою жизнь счастливой и полной положительной энергии", – отметили в ведомстве.

В Совете по защите животных в Индии добавили, что День святого Валентина во многих странах мира отмечают как день влюбленных. В Индии многие считают, что этот праздник противоречит культуре государства. Ведомство предложило жителям Индии праздновать День обнимания коров, чтобы граждане смогли выразить свою любовь к священным животным, которые являются основой индийской культуры и сельской экономики.

В традиционных ценностях индусов есть три матери: та, что родила, – это мать; та, что кормит, – это мать Земля; и та, что дает молоко, которое несет здоровье и силу, – это мать корова.

Ранее сообщалось, что в Москве на колесе обозрения "Солнце Москвы" появятся романтические кабины ко Дню всех влюбленных. Гостям предложат прокатиться в кабинах, которые будут украшены шарами в виде сердец. Также для москвичей пройдет специальная праздничная программа.



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