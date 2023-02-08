На колесе обозрения "Солнце Москвы" появятся романтические кабины ко Дню влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На колесе обозрения "Солнце Москвы" появятся романтические кабины и пройдет специальная программа ко Дню всех влюбленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора.

Гостям предложат прокатиться в романтических кабинах, которые будут украшены шарами в виде сердец. Влюбленные смогут посмотреть на город с высоты и сделать оригинальные праздничные фото.

"Колесо обозрения "Солнце Москвы" приглашает отпраздновать День всех влюбленных на высоте 140 метров. Для гостей приготовили специальную программу мероприятий, которая рассчитана не только на влюбленные пары, но и на тех, кто в поиске своей второй половинки, а также на семьи с детьми", – отметили в пресс-службе.

Для гостей "Солнца Москвы" 11 и 12 февраля проведут мастер-классы по изготовлению авторских открыток, ароматических свечей и украшений из эпоксидной смолы. А 14 февраля на фуд-корте аттракциона прозвучит живая музыка.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения "Солнце Москвы" совместно с "Московским ЛисаПарком" запустили специальную программу для школьников, где дети смогут посмотреть интерактивный спектакль, принять участие в викторине и прокатиться на колесе.

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