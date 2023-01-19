На колесе обозрения "Солнце Москвы" запустили спецпрограмму для школьников

Фото: телеграм-канал "Солнце Москвы"

Колесо обозрения "Солнце Москвы" совместно с "Московским ЛисаПарком" запустили специальную программу для школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора.

Ученики общеобразовательных учреждений смогут посмотреть интерактивный спектакль, принять участие в викторине и прокатиться на колесе. Длительность программы составит около двух часов.

"Знакомство со столицей начнется в "Московском ЛисаПарке". Первая часть программы предполагает визит в интерактивное театральное пространство и продлится 1,5 часа", – сообщили в пресс-службе.

В ходе спектакля гостям расскажут об истории Москвы и ее достопримечательностях. После для детей организуют викторину на усвоение материала постановки. Затем всех гостей пригласят прокатиться на колесе.

Посетить программу можно в группе от 15 до 45 человек, а также индивидуально.

Ранее в Москве стартовал зимний набор волонтеров-рекрутеров. Подать заявку могут молодые люди в возрасте от 16 лет. Рекрутеры помогают центру "Мосволонтер" проводить собеседования для отбора добровольцев на мероприятия.



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