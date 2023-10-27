Велесова ночь и Тыквенный Спас: какие замены Хеллоуину придумали в РФ

В Якутии местным образовательным учреждениям рекомендовали не праздновать Хеллоуин, который во всем мире отмечают 31 октября. В Ижевске его заменили на Тыквенный Спас, однако и это не устроило депутатов и представителей духовенства. Какие еще альтернативы Хеллоуину подготовили в России – в материале Москвы 24.

Тот же праздник, но под другим названием?

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) разослало в детские сады и школы письмо, в котором говорится о необходимости "принять меры по недопущению празднования Хеллоуина". В учреждениях можно проводить лишь мероприятия для сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей и патриотизма, сказано в тексте за подписью первого замминистра ведомства Алевтины Аргуновой.

Однако в пресс-службе министерства пояснили, что письмо не является прямым запретом на проведение Хеллоуина, так как у них нет полномочий кому-либо приказывать. В детские сады и школы был разослан совет воздержаться от таких мероприятий, пояснили в ведомстве.

При этом в школе № 16 Ижевска решили отпраздновать вместо Хеллоуина Тыквенный Спас. Учащиеся могли прийти на занятия в костюмах оранжевого, красного и черного цветов, использовать бусы, серьги и шляпы. Однако образы нечисти и соответствующий грим были запрещены. Кроме того, организаторы попросили принести тыквы с дачного участка, если такие имеются.

Ни депутаты, ни представители духовенства такую инициативу не оценили. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил телеканалу Москва 24, что в России не нужны альтернативы Хеллоуину.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей У меня даже язык не поворачивается назвать это Тыквенным Спасом, потому что это богохульство. Что касается Хэллоуина: я как законодатель могу сказать, что его празднование вполне попадает под осуществление религиозного обряда незарегистрированной религиозной организацией древних пиктов и кельтов. <...> Это исключительно религиозная традиция, которая сейчас прячется под культурную. И в России она не может быть выполнена публично, потому что нарушает закон.

В свою очередь, профессор Московской духовной академии, протоиерей Владислав Цыпин рассказал телеканалу Москва 24, что в церковном календаре нет такого праздника, как Тыквенный Спас. По этой причине название мероприятия в Ижевске звучит как издевка, подчеркнул он.

"Похоже, инициатива направлена не на то, чтобы одно неприемлемое заменить приемлемым, а чтобы протащить через задний двор тот же самый чудовищный, кощунственный Хеллоуин", – предположил Цыпин.

Альтернативный вариант

Традиционный фестиваль урожая вместо Хеллоуина предложил проводить председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Инициативу он направил министру просвещения Сергею Кравцову.

По словам Ветрова, такие праздники, как Хеллоуин, вредят морально-нравственному воспитанию молодежи. Однако желание отметить что-то осенью естественно, так как в России в это время всегда проходили ярмарки и выставки в честь завершения полевого сезона. Подростки могли бы приносить в школу выращенные летом овощи и фрукты, угощать одноклассников домашними заготовками и проводить соревнования на самую большую тыкву, арбуз или кабачок, подчеркнул Ветров.

В Сочи предложили заменить Хеллоуин Днем Черного моря. В честь праздника местным отелям порекомендовали провести субботник, сообщили в пресс-службе департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города.





пресс-служба департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Рекомендуем использовать данный повод для проведения тематических акций и событий на территории отелей, гостиниц и санаториев, провести субботник на подведомственных и прилегающих к объектам пляжных территориях с участием жителей и гостей курорта.

В Краснодаре на электронные дневники школьников пришли письма с выступлением протоиерея Александра Игнатова, который напомнил, что в России 31 октября – это праздник апостола Луки. В видео священнослужитель подчеркнул, что празднование Хеллоуина для Кубани неприемлемо. В мэрии подтвердили рассылку и назвали это просветительской работой. Сам Игнатов напомнил, что пока российские солдаты сражаются с сатанизмом в СВО, в Краснодаре он насаждается.

"Мы должны проповедовать детям и людям Христа, тогда люди будут знать истинную веру. Это не праздник, это оккультное мероприятие сатанистского толка", – сказал Игнатов.

А в Светогорском Политехническом колледже (Ленинградская область) вместо кельтского торжества решили провести Велесову ночь.

"Она традиционно считалась семейным праздником. На столе с богатой трапезой, за которым собиралась семья, стояла лишняя столовая утварь для тех родственников, кто решил навестить потомков", – написано в группе образовательного учреждения в соцсетях.

Студентам предложили поучаствовать в конкурсе на лучшую осеннюю композицию. Участники, которые решат прийти на мероприятие с тыквой, только приветствуются.