В Якутии рекомендовали школам не праздновать Хеллоуин

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Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) отправило по школам и другим учреждениям региона письма с запретом праздновать Хеллоуин. Об этом сообщил ТАСС.

"Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хеллоуина в школах и иных образовательных учреждениях", – говорится в письме.

За подписью первого замминистра образования и науки Якутии Алевтины Аргуновой далее говорится, что в школах должны проводиться мероприятия в сфере образования, а также сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей и патриотизма в стране.

Также в образовательных учреждениях должны проводить мероприятия по сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны, указано в письме.

Однако как уточнила "КП – Якутия" в пресс-службе ведомства, это письмо не является прямым запретом. По словам руководителя пресс-службы Веры Неймоховой, министерство не имеет права приказывать, но они могут советовать всем школам и детским садам воздержаться от проведения чуждого россиянам праздника.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить Хеллоуин на традиционный фестиваль урожая.

По его словам, в последние годы это праздник пользуется популярностью среди российской молодежи из-за кинематографа и поп-культуры. Такие праздники вредят морально-нравственному воспитанию российской молодежи, уверен он.

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