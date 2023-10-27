27 октября, 12:57Регионы
В Якутии рекомендовали школам не праздновать Хеллоуин
Фото: depositphotos/KlausKaulitzki
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) отправило по школам и другим учреждениям региона письма с запретом праздновать Хеллоуин. Об этом сообщил ТАСС.
"Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хеллоуина в школах и иных образовательных учреждениях", – говорится в письме.
За подписью первого замминистра образования и науки Якутии Алевтины Аргуновой далее говорится, что в школах должны проводиться мероприятия в сфере образования, а также сохранения и укрепления духовно-нравственных ценностей и патриотизма в стране.
Также в образовательных учреждениях должны проводить мероприятия по сохранению исторического наследия народов, проживающих на территории страны, указано в письме.
Однако как уточнила "КП – Якутия" в пресс-службе ведомства, это письмо не является прямым запретом. По словам руководителя пресс-службы Веры Неймоховой, министерство не имеет права приказывать, но они могут советовать всем школам и детским садам воздержаться от проведения чуждого россиянам праздника.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить Хеллоуин на традиционный фестиваль урожая.
По его словам, в последние годы это праздник пользуется популярностью среди российской молодежи из-за кинематографа и поп-культуры. Такие праздники вредят морально-нравственному воспитанию российской молодежи, уверен он.
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