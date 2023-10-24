В школе Ижевска проведут Тыквенный Спас вместо Хеллоуина

Фото: depositphotos/Sandralise

В ижевской школе № 16 вместо Хеллоуина решили провести Тыквенный Спас. Мероприятие состоится 27 октября, сообщается на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

"Веселый и добрый народный праздник, идея которого уже давно витала в воздухе и обсуждалась людьми в соцсетях. Где-то его отмечают уже не первый год, а где-то – еще и не слышали", – говорится в сообщении.

Ученики смогут посетить школу в костюмах оранжевого, черного и красного цветов. На празднике можно носить украшения: бусы, серьги, шляпы. При этом приходить в костюме нечистой силы и гримироваться запрещено.

В анонсе праздника уточняется, что на переменах для детей организуют конкурсы, игры, мастер-классы. Также будет работать фотозона. Цель праздника заключается в разгрузке учащихся от традиционной школьной формы.

Тыквенный Спас – это неофициальный славянский народный праздник. Его отмечают в России 31 октября. В этот день тыква почитается как символ урожая, здоровья и долголетия.

Ранее в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" прошло торжественное вскрытие самых больших тыкв. Мякоть овоща организаторы раздали посетителям, а другую часть сад подарил животным Московского зоопарка.

Названы страны, куда планируют отправиться российские туристы на ноябрьские праздники