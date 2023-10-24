Коттедж из ужастика "Хеллоуин" продали накануне праздника

Фото: кадр из фильма "Хэллоуин"; режиссер - Джон Карпентер; производство - Compass International Pictures, Falcon International Pictures, Falcon International Productions

Коттедж, где снимали серию фильмов под названием "Хеллоуин", продали за 1,68 миллиона долларов. Об этом заявило издание TMZ.

Как сообщает источник, дом еще в прошлом месяце выставили на продажу за 1,8 миллиона долларов, но покупатель тогда так и не появился.

Здание имеет четыре блока. В первой части расположен большой номер с одной спальней и верандой, во второй находится трехместный номер и одна ванная, а в третьей – одна кровать и одна ванная. Последний блок отдан под гараж, который, по словам продавцов, можно переделать под жилое помещение.

Фильм "Хеллоуин" от режиссера Джона Карпентера вышел впервые в 1978 году. Главные роли исполнили Джейми Ли Кертис, Дональд Плезенс и Ник Кастл. По сюжету серийный убийца Майкл Майерс вернулся в родной город Хэддонфилд после того, как с шести лет находился в психбольнице.

Ранее сообщалось, что гитару Джими Хендрикса модели Wilshire представили на торгах за 1,25 миллиона долларов. Выпущенный в 1961 году музыкальный инструмент компании Epiphone был одним из первых в профессиональной карьере артиста.

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