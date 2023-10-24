Депутат Милонов призвал игнорировать заведения, где празднуют Хеллоуин

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Россиянам не следует посещать кафе и рестораны, которые показывают приверженность западным тенденциям, празднуя Хеллоуин. Об этом зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он обвинил любителей этого праздника в "дурновкусии". Милонов отметил, что заведениям не запрещено показывать, что они "придурочные обезьяны, повторяющие модные любые чудаковатые тренды Запада".

"Поэтому если для них главное, как обезьяне или попугаю, скопировать непонятное созвучие или картинку, то пусть это делают, тем самым показывая, что в кухне, сервисе и обслуживании они придерживаются низшей планки стандартов", – заявил он.

Ранее стало известно, что в ижевской школе № 16 вместо Хеллоуина решили провести Тыквенный Спас. Мероприятие состоится 27 октября. Тыквенный Спас – это неофициальный славянский народный праздник. В этот день тыква почитается как символ урожая, здоровья и долголетия.