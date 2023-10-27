27 октября, 16:47Регионы
Рассылка с призывом не праздновать Хеллоуин пришла школьникам Краснодара
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рассылка с видео, в котором протоиерей Александр Игнатов призывает не праздновать Хеллоуин, пришла в электронные дневники краснодарских школьников. Об этом сообщает "Подъем".
В ролике Игнатов говорит, что празднование Хеллоуина для Кубани неприемлемо. Священник упомянул, что на 31 октября в этом году выпадает православный праздник – День апостола и евангелиста Луки. В мэрии Краснодара такую рассылку назвали просветительской работой.
В интервью изданию Игнатов сказал, что не знал о рассылке, но считает инициативу полезной. По его словам, российские солдаты сражаются с сатанизмом на фронте, а в Краснодаре он насаждается.
"Мы должны проповедовать детям и людям Христа, тогда люди будут знать истинную веру. Это не праздник, это оккультное мероприятие сатанистского толка", – подытожил он.
Замдиректора департамента образования городской администрации Наталья Полякова в интервью "Блокноту" рассказала, что в электронные дневники школьников отправили просветительский сюжет телеканала "Краснодар" с комментарием Игнатова.
Ранее сообщалось, что в Русской православной церки (РПЦ) прокомментировали празднование Хеллоуина. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ сказал, что этот праздник, который в свое время стал символом культурного взаимопроникновения с Западом, потерял на данный момент свою актуальность.
В РПЦ прокомментировали празднование Хеллоуина
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