Рассылка с призывом не праздновать Хеллоуин пришла школьникам Краснодара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рассылка с видео, в котором протоиерей Александр Игнатов призывает не праздновать Хеллоуин, пришла в электронные дневники краснодарских школьников. Об этом сообщает "Подъем".

В ролике Игнатов говорит, что празднование Хеллоуина для Кубани неприемлемо. Священник упомянул, что на 31 октября в этом году выпадает православный праздник – День апостола и евангелиста Луки. В мэрии Краснодара такую рассылку назвали просветительской работой.

В интервью изданию Игнатов сказал, что не знал о рассылке, но считает инициативу полезной. По его словам, российские солдаты сражаются с сатанизмом на фронте, а в Краснодаре он насаждается.

"Мы должны проповедовать детям и людям Христа, тогда люди будут знать истинную веру. Это не праздник, это оккультное мероприятие сатанистского толка", – подытожил он.

Замдиректора департамента образования городской администрации Наталья Полякова в интервью "Блокноту" рассказала, что в электронные дневники школьников отправили просветительский сюжет телеканала "Краснодар" с комментарием Игнатова.

Ранее сообщалось, что в Русской православной церки (РПЦ) прокомментировали празднование Хеллоуина. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ сказал, что этот праздник, который в свое время стал символом культурного взаимопроникновения с Западом, потерял на данный момент свою актуальность.

В РПЦ прокомментировали празднование Хеллоуина