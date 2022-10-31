В РПЦ прокомментировали празднование Хеллоуина. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ рассказал, что этот праздник, который в свое время стал символом культурного взаимопроникновения с Западом, потерял на данный момент свою актуальность.

Ранее в Петербурге потребовали убрать атрибуты международного праздника, так как посчитали их символами сатанинского культа и нарушением УК РФ. Какова вероятность, что Хэллоуин будет под запретом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.