ПВО отразила удар по Херсону из РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что системам ПВО удалось отразить удар ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS по Херсону. Об этом пишет РИА Новости.

"Минувшей ночью была предпринята попытка обстрела города Херсон из РСЗО HIMARS. Все было сбито", – рассказал он.

По словам Стремоусова, украинские боевики планировали атаковать гражданскую инфраструктуру города.

Ранее Стремоусов сообщил, что в Херсонской области сформирован штаб территориальной обороны. Его возглавил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

С 20 октября в Херсонской области действует военное положение. Как указывал ранее Владимир Путин, киевский режим создает бандитское подполье и засылает людей устраивать диверсии на территории России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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