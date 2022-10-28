Психолог рассказала о пользе празднования Хеллоуина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Празднование Хеллоуина поможет снять накопившееся эмоциональное напряжение и побороть собственные страхи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доктора психологических наук, профессора Любовь Григорович.

Она пояснила, что Хеллоуин требует подготовки: подбора костюмов, аксессуаров, готовки специальных блюд, выбора музыки или фильмов. По словам специалиста, этот праздник можно назвать проектом, который на несколько дней создаст общее пространство действий для семьи или компании друзей.

"Хеллоуин, как любое явление культуры, за счет эмоциональной включенности дает человеку возможность выработать собственное отношение к важнейшим явлениям жизни и смерти", – сказала Григорович.

Эксперт напомнила, что в России также сохранились некоторые языческие традиции – например, Масленица. Психолог добавила, что родители могут использовать Хеллоуин как возможность семейного досуга, если ребенок "не слишком невротизирован".

Ранее психолог Марина Гладышева рассказала, что для понятия агрессии подростка необходимо смотреть на причину проблемы, а не пытаться разобраться со следствием. По ее словам, нужно определить, почему молодой человек ведет себя подобным образом. Она добавила, что следует выяснить, знают ли родители о таком поведении своего ребенка, ведь, возможно, они даже не подозревают.

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