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Общество

В Петербурге потребовали убрать украшения к Хэллоуину из-за оскорбления чувств верующих

В Петербурге потребовали убрать украшения к Хэллоуину из-за оскорбления чувств верующих

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В Санкт-Петербурге произошел скандал в супермаркете из-за Хеллоуина. Посетительницу возмутила витрина с тыквами. Женщина заявила, что подобные витрины оскорбляют чувства верующих, так как в оформлении используется, по ее мнению, сатанинская символика, которая пугает детей.

Депутаты Госдумы призвали отказаться от празднования Хэллоуина в России. Там считают, что этот праздник чужд российским традициям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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