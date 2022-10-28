В Петербурге потребовали убрать украшения к Хэллоуину из-за оскорбления чувств верующих

В Санкт-Петербурге произошел скандал в супермаркете из-за Хеллоуина. Посетительницу возмутила витрина с тыквами. Женщина заявила, что подобные витрины оскорбляют чувства верующих, так как в оформлении используется, по ее мнению, сатанинская символика, которая пугает детей.

Депутаты Госдумы призвали отказаться от празднования Хэллоуина в России. Там считают, что этот праздник чужд российским традициям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.