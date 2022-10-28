Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Красное в Белгородской области попало под обстрел со стороны украинских войск, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате никто не пострадал. При этом осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище. Глава администрации вместе с оперативными службами ведут подомовой обход территории.

"Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших", – написал губернатор.

Ранее Гладков рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате атаки пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома.

При этом губернатор отметил, что основную часть местных жителей вывезли еще накануне.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Благодаря работе ПВО до Белгорода не долетела ни одна ракета

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