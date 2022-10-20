16:28Происшествия
Село в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако есть сильные разрушения у дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений.
Гладков отметил, что подомовой обход территории продолжается. Местных жителей вывезут на безопасное расстояние. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте.
19 октября Белгород подвергся обстрелу со стороны военнослужащих Украины. В результате был поврежден объект инфраструктуры. Разрушения не сказались на энергообеспечении города.
При этом пострадали три жителя Шебекина. По словам Гладкова, один из пострадавших находится в операционном отделении. Еще одна женщина была доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Благодаря работе ПВО до Белгорода не долетела ни одна ракета
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