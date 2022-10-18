11:54Происшествия
В Белгородской области временно остановлено движение поездов из-за обстрела
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Вооруженные силы Украины совершили обстрел железнодорожной станции в Белгородской области, в регионе временно приостановлено движение поездов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. <...> Повреждена контактная сеть ж/д путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия", – написал он в своем телеграм-канале.
Гладков добавил, что в результате обстрела пострадал один человек, уточнив, что мужчина получил осколочные ранения ног. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.
Ранее Гладков сообщил, что трое человек из одной семьи пострадали в результате обстрела в Белгороде. По его словам, у двоих мужчин выявили осколочные ранения. Их госпитализировали. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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