В Белгородской области временно остановлено движение поездов из-за обстрела

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вооруженные силы Украины совершили обстрел железнодорожной станции в Белгородской области, в регионе временно приостановлено движение поездов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. <...> Повреждена контактная сеть ж/д путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате обстрела пострадал один человек, уточнив, что мужчина получил осколочные ранения ног. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.

Ранее Гладков сообщил, что трое человек из одной семьи пострадали в результате обстрела в Белгороде. По его словам, у двоих мужчин выявили осколочные ранения. Их госпитализировали. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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