Глава Нижегородской области рассказал о личностях погибших на полигоне под Белгородом

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Среди погибших в результате теракта на полигоне под Белгородом были жители Нижегородской области. Информацию об этом предоставил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, погибшие были добровольцами, которые заключили контракты с Минобороны РФ по своему желанию. Губернатор выразил соболезнования близким умерших и пообещал оказать нужную им поддержку. Кроме того, заявил Никитин, военный комиссар уже организовал психологическое сопровождение родных погибших.

15 октября двое террористов совершили нападение на военнослужащих на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, 15 получили ранения. Уточняется, что оба террориста были убиты ответным огнем.

СК РФ возбудил уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Теракт произошел на военном полигоне под Белгородом

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