Наступившему на мину в Белгородской области мужчине оторвало ступню

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мужчине, который наступил на мину в Шебекинском городском округе, оторвало ступню. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчину госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Гладков напомнил, что из-за обстрелов в лесах региона гулять опасно, поэтому он призвал жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что трое человек из одной семьи пострадали в результате обстрела в Белгороде. По его словам, у двоих мужчин выявили осколочные ранения. Их госпитализировали. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.



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