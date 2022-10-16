Глава Белгородской области сообщил о трех пострадавших после обстрела

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Трое человек из одной семьи пострадали в результате обстрела в Белгороде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, у двоих мужчин выявили осколочные ранения. Их госпитализировали. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.

"Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним. <...> Встретился с жителями улицы. Есть незначительные повреждения домов, заборов и машин", – говорится в сообщении.

Администрации Белгорода предстоит оценить ущерб. Они выполнят замер окон и приступят к восстановлению.

Ранее Гладков сообщил о новом обстреле Белгорода. Тогда он рассказал о двух пострадавших.

До этого после обстрела загорелась подстанция в Белгороде. Пожар ликвидировали. Гладков пообещал оперативно устранить последствия обстрела.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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