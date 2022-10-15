В результате теракта на полигоне под Белгородом погибли 11 человек – МО РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое террористов совершили нападение на военнослужащих на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, 15 получили ранения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, нападавшие являются гражданами одной из стран СНГ. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по военнослужащим, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции на Украине.

"В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба террориста были уничтожены ответным огнем. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. Сообщалось, что всего по данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.

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