Следователи возбудили дело после гибели 11 человек на полигоне под Белгородом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после гибели 11 человек в на полигоне в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи выяснят обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что двое террористов совершили нападение на военнослужащих на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек погибли, 15 получили ранения. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по военнослужащим, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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