Снаряд ВСУ попал в объект инфраструктуры в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один из снарядов ВСУ во время обстрела попал в объект инфраструктуры в Белгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Зафиксировано попадание снаряда на один из объектов инфраструктуры города Белгорода. Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города", – написал он.

Чиновник подчеркнул, что все оперативные службы города направлены для устранения последствий.

Он также сообщил об обстреле со стороны Украины города Шебекино. В результате пострадали как минимум два человека, женщина и мужчина. Последний получил ранение грудной клетки и находится в тяжелом состоянии. Повреждения получили несколько гражданских объектов.

"В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки", – уточнил Гладков.

Ранее система ПВО сработала в Севастополе. По предварительным данным, в районе аэродрома Бельбек был сбит украинский беспилотник.

Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Система ПВО сработала в Белгородской области

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