Число пострадавших при обстреле белгородского города Шебекино выросло до трех

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека пострадали в результате обстрела украинской стороной города Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По пострадавшим мирным гражданам – 3 человека. Мужчина находится в операционной. Женщину доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу привезли еще одну пострадавшую. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал он.

Также чиновник добавил, что в результате обстрелов разрушены несколько жилых домов на окраине города, оборваны оказались линии электропередачи. По словам Гладкова, на место направлены аварийные службы.

Сейчас продолжается обход домов, жителей попавших под обстрелы районов просят временно перебраться в более безопасные места.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате обстрела Шебекино: одном мужчине и одной женщине. Повреждения на тот момент получили несколько гражданских объектов, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс и торговый центр.

Кроме того, ВСУ обстреляли Белгород, один из снарядов попал в объект инфраструктуры. При этом на энергообеспечение города это никак не повлияло.

Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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