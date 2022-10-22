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15:11

Происшествия

Гладков сообщил о гибели двух человек при обстреле Шебекино

Фото: телеграм-канал Shot

Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей", – написал он.

Гладков добавил, что около 15 тысяч жителей города остались без электричества из-за попадания снарядов.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что село Муром подверглось очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины 21 октября. По его словам, в результате пострадали школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. При этом Гладков отметил, что основную часть местных жителей вывезли еще накануне.

Благодаря работе ПВО до Белгорода не долетела ни одна ракета

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