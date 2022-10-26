Центр им. Гамалеи планирует начать исследования обновленного "Спутника V" до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса "Спутник V" планируется начать до конца 2022 года, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе, академик РАН Денис Логунов. Об этом сообщает РИА Новости.

"До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи создал новую версию "Спутника V", адаптированную к штаммам коронавируса "Дельта" и "Омикрон".

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что российские вакцины от коронавирусной инфекции защищают от новых штаммов COVID-19.

Также она выразила надежду на эффективность при новых штаммах разрабатываемых в настоящее время вакцин против коронавируса.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России на прошедшей неделе. Попова не исключила их дальнейшее распространение. Вместе с тем она уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.



В России выявили два новых варианта коронавируса

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