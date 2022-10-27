Москвичи получат сертификаты сроком на год за вакцинацию назальным "Спутником"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Департамент здравоохранения Москвы подтвердил, что за вакцинацию от коронавируса назальным препаратом "Спутник" горожане получат сертификат сроком на один год, передает РИА Новости.

"Сертификат выдается после введения первого компонента. Через 21 день в него же вносится информация о введении второго компонента", – рассказали в ведомстве.

Информацию о вакцинации дополнительно занесут в электронную медицинскую карту пациента. Здесь же будет отражена информация о способе введения вакцины, в отличие от бумажной версии.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жителям города стала вакцинация от коронавируса в виде назальной вакцины "Спутник".

Процедура проводится в два этапа с промежутком в 21 день.



В Москве стала доступна назальная вакцина "Спутник"

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