В Москве стала доступна назальная вакцина "Спутник"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Жители столицы теперь смогут привиться от коронавируса назальной вакциной "Спутник". Она уже поступила в медучреждения Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства города со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Она уточнила, что данная вакцина является тем же двухкомпонентным "Спутником V" в такой же дозировке, как и при инъекциях. При этом ей можно проходить как первичную вакцинацию, так и повторную. В обоих случаях процедура проводится в несколько этапов с интервалом в 21 день. Ревакцинироваться следует через 6 месяцев.

В течение нескольких часов после введения назальной вакцины необходимо воздержаться от чихания и высмаркивания. За день до нее и на 7 дней после следует отказаться от интенсивной физической нагрузки и контактных видов спорта. Также не рекомендуется курить в течение часа до и после прививки.

Привиться от коронавируса смогут все жители столицы старше 18 лет. Вакцинация проводится как по записи в некоторых поликлиниках, так и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе. Также пройти вакцинацию можно в Троицкой городской больнице.

Все адреса и график работы пунктов, где проводится вакцинация, можно узнать на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что доклинические исследования назальной вакцины против вируса гриппа А подходят к своему завершению. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отмечал, что рекомбинантная вакцина широкого спектра действия создавалась с использованием самых новых технологий.

До этого также стало известно, что в 2023 году в России могут выпустить назальную вакцину против коронавируса и гриппа. Уточнялось, что в настоящее время проводят клинические исследования препарата.



В поликлиники Подмосковья завезли почти 600 тыс насадок для введения вакцины "Спутник V"

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