Вакцину от коронавируса "Конвасэл" запустили в гражданский оборот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава ФМБА России Вероника Скворцова рассказала, что новая вакцина против коронавируса "Конвасэл" запущена в оборот.

По ее словам, данный препарат будет эффективно защищать население в нынешних условиях постоянного выявления новых штаммов коронавируса. Скворцова подчеркнула, что вакцина будет хорошо работать против подвида "Омикрона" – штамма "Цербер".

"Думаем, что эффективность "Конвасэла" будет сохранена. <...> В настоящее время уже в оборот запущена вакцина с 28 сентября", – отметила она.

Скворцова уточнила, что в РФ сейчас больше всего распространен вариант "Омикрона" ВА.4 и BA.5.

Вакциной "Конвасэл" пока будут прививать граждан, которые еще не достигли 60 лет. Однако в ближайшем будущем ей смогут вакцинироваться и пожилые, добавила глава ФМБА.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что жители столицы могут привиться от коронавируса назальной вакциной "Спутник". Она уже поступила в медучреждения Москвы.

По ее словам, данная вакцина является тем же двухкомпонентным "Спутником V" в такой же дозировке, как и при инъекциях. При этом ей можно проходить как первичную вакцинацию, так и повторную.

Уточнялось, что вакцинация проводится как по записи в некоторых поликлиниках, так и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе. Также пройти вакцинацию можно в Троицкой городской больнице.



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