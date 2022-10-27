В ФМБА подтвердили эффективность препарата "Мир-19" против нового штамма "Цербер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова оценила степень защиты от нового штамма коронавируса "Цербер" при вакцинации препаратом "Мир-19", передает ТАСС.

"Это препарат, который тоже обладает очень высокой универсальностью. <…> Это все работает", – заявила эксперт в ответ на соответствующий вопрос.

Препарат "Мир-19" был зарегистрирован Минздравом России в декабре 2021 года. Данное лекарство применяется при лечении и профилактики коронавирусной инфекции. Допускается ингаляционное или интраназальное введение, однако только в условиях стационара.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили два новых варианта коронавируса. Речь идет о версиях BQ.1 и BQ.1.1 ("Цербер"). Дальнейшее их распространение не исключено, подчеркнула глава ведомства.



Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявлено два новых варианта коронавируса

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