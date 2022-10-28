На Ставрополье предотвратили теракт, готовившийся сторонниками украинских националистов

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Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на Ставрополье, подготовку которого осуществляли сторонники украинских националистов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным ФСБ, были задержаны четыре человека. Они собирались совершить теракт на одном из административных объектов региона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России.

При обысках по месту жительства задержанных, а также в их тайнике в Предгорном районе края были найдены огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельной взрывчатки, а также литература по организации митингов.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске. По информации правоохранительных органов, теракт готовился в отделении городского отдела полиции. Нападение планировалось по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической группировки.

Участники ячейки были задержаны. В нее входили граждане республик Центрально-Азиатского региона.



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